В Петербурге появится Академия джаза

Академию будет курировать народный артист России Игорь Бутман.

В среду, 4 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов и народный артист России Игорь Бутман на встрече обсудили перспективы появления Академии джаза в городе.

Академия может появиться на базе музыкального училища имени М.П.Мусоргского, станет его структурным подразделением и будет носить название "Академия джаза и популярной музыки под кураторством Игоря Бутмана". Предполагается, что первые студенты смогут начать обучение в новом корпусе в 2023 году.

Губернатор обратил внимание, что в Петербурге особое отношение к джазу. Это единственный город, в котором есть государственная джазовая филармония, а теперь появится и академия. Также градоначальник напомнил, что в Петербурге проходит фестиваль джаза и в 2017 году Петербург стал столицей Международного дня джаза.

Проект появления академии разрабатывают комитет по культуре и училище имени М.П.Мусоргского, кроме этого разработан проект государственного задания учреждению по дополнительным общеобразовательным программам эстрадно-джазового направления.

Ранее мы писали, что фестиваль многоканальной электронной музыки завершается на Новой сцене Александринского театра.

Фото: pexels