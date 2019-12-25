Фестиваль многоканальной электронной музыки завершается на Новой сцене Александринского театра

Несмотря на пандемию коронавируса, в Петербург приехали иностранные музыканты.

Что такое "Группа музыкальных исследований" (англ. GRM)? Это объединение исследователей музыки как таковой, ставших знаковыми именами в жанре musique concrète – вида авангардной музыки XX века. Шумы и звуки записывались на любое звукозаписывающее устройство, подвергались микшированию и редактированию.

В семидесятых у этого жанра появился собственный инструмент – акусмониум (фр. Acousmonium), который был спроектирован и разработан французским композитором Франсуа Бейле (François Bayle) и его единомышленниками из GRM. В честь этого инструмента и был назван фестиваль многоканальной электронной музыки в Петербурге. С 30 июля по 1 августа на Новой Сцене Александринского театра проходит уже третий фестиваль.

Несмотря на пандемию коронавируса, в Петербург приехали иностранные музыканты. Свои композиции представляют артисты из Франции, Аргентины, Австрии и других стран. Представляя свои произведения со сцены, композиторы отметили ценность проявленного интереса со стороны гостей к жанру музыки и современным технологиям.

В первый день фестиваля композитор Даниэль Теруджи провел аналогию акусмониума с фортепиано: "Представьте, в игре на фортепиано ваши руки отвечают за клавиши, а ноги отвечают за три педали. У нас почти тоже самое, только наши руки отвечают за 32 педали".

"Акусматическая музыка - это как иммерсивный театр, потому что есть эффект присутствия и пространственное наполнение" - композитор Диего Лоса так охарактеризовал жанр в приветственном видео.

Материал подготовила Алина Мойса, Piter.tv