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В этом году Ленобласть направит около 100 млрд рублей на образование
Сегодня, 15:49
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В этом году Ленобласть направит около 100 млрд рублей на образование

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На эти средства построят школы, детские сады, а также приобретут оборудование для образовательных учреждений.

В 2026 году Ленинградская область направит на образование почти 100 млрд рублей, что рекордно для региона. На эти средства построят школы, детские сады, а также приобретут оборудование для образовательных учреждений, рассказал губернатор Александр Дрозденко. 

На "Марафоне открытий" запустили четыре школы в Новоселье, Кудрово и Янино и две после реновации – в Русско-Высоцком и Ульяновке. До декабря завершат работы еще на восьми объектах. При этом обновляется и то, что уже работает: с 2015 года привели в порядок 88 школ и детсадов. 

Отдельно занимаемся школьными столовыми – каждый год должны обновлять не меньше 10 пищеблоков, а в этом году уже готовы 12.

Александр Дрозденко, губернатор 

Ранее на Piter.TV: к 1 сентября теплосети обновили у 19 школ и детсадов Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, образование
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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