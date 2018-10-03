В этом году Ленобласть направит около 100 млрд рублей на образование

На эти средства построят школы, детские сады, а также приобретут оборудование для образовательных учреждений.

В 2026 году Ленинградская область направит на образование почти 100 млрд рублей, что рекордно для региона. На эти средства построят школы, детские сады, а также приобретут оборудование для образовательных учреждений, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

На "Марафоне открытий" запустили четыре школы в Новоселье, Кудрово и Янино и две после реновации – в Русско-Высоцком и Ульяновке. До декабря завершат работы еще на восьми объектах. При этом обновляется и то, что уже работает: с 2015 года привели в порядок 88 школ и детсадов.

Отдельно занимаемся школьными столовыми – каждый год должны обновлять не меньше 10 пищеблоков, а в этом году уже готовы 12. Александр Дрозденко, губернатор

Ранее на Piter.TV: к 1 сентября теплосети обновили у 19 школ и детсадов Петербурга.

Фото: Piter.TV