К 1 сентября теплосети обновили у 19 школ и детсадов Петербурга

В четырёх районах проложили 657 метров современных труб к учебному году.

В преддверии 1 сентября в Петербурге завершили модернизацию тепловых сетей на территориях 19 образовательных учреждений. Работы прошли в Выборгском, Невском, Приморском и Колпинском районах. Специалисты проложили 657 метров новых гибких труб, отличающихся повышенной долговечностью. Встроенная система мониторинга круглосуточно отслеживает их состояние и оперативно сигнализирует о любых утечках.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что все работы были намеренно завершены в период летних каникул, чтобы не создавать неудобств ученикам и их родителям. "Социальные объекты перед 1 сентября традиционно находятся под нашим особым вниманием", — отметил он. Трубопроводы уложены в монолитные железобетонные каналы, что повышает уровень безопасности и защищает коммуникации. Все территории полностью благоустроены к началу учебного года.

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Фото: пресс-служба Смольного