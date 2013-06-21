  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На северном участке ЗСД полностью отказались от кассиров-операторов
Сегодня, 13:32
187
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На северном участке ЗСД полностью отказались от кассиров-операторов

0 0

Для водителей, не использующих транспондеры, оплату принимают специальные платежные аппараты.

На пунктах взимания платы ЗСД в районе развязок с КАД Север и трассой "Скандинавия" прекратили работу кассы с операторами. Как сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы", оплата проезда на этих участках переведена в автоматический режим.

Для водителей, не использующих транспондеры, оплату принимают специальные платежные аппараты. Статистика оператора показывает, что более 94% автомобилистов уже проезжают пункты оплаты без остановки по транспондерным полосам под зелеными знаками. Оставшиеся 6% пользователей оплачивают проезд преимущественно банковскими картами или через NFC-устройства.

В дальнейшем оператор планирует распространить этот формат работы на все пункты взимания платы магистрали.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт КАД между ЗСД и Приморским затянулся на полгода.

Фото: Piter.TV
 

Теги: зсд, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии