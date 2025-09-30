Ипотечный бум в Петербурге сменился тотальной проверкой заемщиков

Эксперты рынка недвижимости поясняют, что те, кто очень хотел и мог купить жилье, уже сделали это.

Ипотечный ажиотаж в Петербурге окончательно сошел на нет, оставив после себя шлейф из миллиардных долгов. Как пишет газета "КоммерсантЪ", просрочка по жилищным кредитам в Северной столице за год подскочила на рекордные 54% и достигла отметки в 11,7 млрд рублей.

Эксперты рынка недвижимости поясняют, что те, кто очень хотел и мог купить жилье, уже сделали это. Ажиотажный спрос на льготные программы пришелся на конец 2025-го и июнь 2026 года, в результате чего рынок буквально выгреб клиентов на месяцы вперед.

Специалисты не ожидают массового отъема квартир у должников, однако признают обострение локальных проблем. В зоне повышенного риска сейчас находятся сотрудники строительной сферы, обрабатывающих производств и транспорта. Если на этих предприятиях продолжат расти задержки зарплат, покупательная способность горожан просядет еще сильнее, и платить фиксированный ипотечный платеж станет нечем.

В то же время банки перешли в режим жесткой экономии рисков и объявили тотальную проверку новых клиентов. С 1 октября вступят в силу новые правила выдачи льготной ипотеки. Эксперты предупреждают, что финансовые организации будут гарантированно отказывать заемщикам с высокой текущей кредитной нагрузкой, людям с долгами по налогам или неоплаченными штрафами ГИБДД и гражданам с малейшими пятнами в кредитной истории.

Впереди рынок ждет затишье, которое сможет оживить разве что радикальное снижение ключевой ставки ЦБ. Однако к такому шагу регулятор пока не готов, резюмируют аналитики.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на ипотеку в Петербурге вырос почти в 1,5 раза.

Фото: Piter.TV