Куда сходить в Петербурге 1 сентября: подборка мероприятий ко Дню знаний

Обычно День знаний сопровождается рядом событий, и 2026 год не стал исключением.

До Дня знаний осталось меньше недели: скоро петербургские школьники и студенты вновь вернутся за парты и в университетские аудитории. Обычно 1 сентября сопровождается рядом событий, и 2026 год не стал исключением. Мы сделали подборку мероприятий, которые точно заинтересуют обучающихся.

Выставки и спектакли

В Российском этнографическом музее с 1 сентября начнет работать выставка "Школьные истории: традиции обучения и досуга". Гостей познакомят с традициями школьного образования у разных народов Российской империи и Советского Союза. Авторы поставили перед собой задачу проанализировать взаимовлияние государственной образовательной системы, религиозного воспитания и традиционной культуры. Среди экспонатов – рисунки и поделки алтайских, кумыкских, саамских и эвенкских школьников, костюмы детей, самодельные портфели и сумки для книг, письменные принадлежности, грифельные доски, указки, игрушки и головоломки, исторические фотографии. Продлится экспозиция до 17 января 2027 года.

Фото: пресс-служба Российского этнографического музея

В Музее русской сказки "За лесами, за горами" состоится литературное чтение: в истории поучаствуют сами дети. Вы погрузитесь в мир русских народных сказок и почувствуете, будто волшебство совсем рядом. Сначала ребята отправятся в театральное путешествие, потом стартует Клуб богатырей – активная часть программы для тех, кто готов попробовать себя в роли защитника сказочной земли. Гости примерят кольчугу и шлем, попробуют стрельбу из лука и основы боя на мечах в игровом формате.

Интерактивные программы

В загородном клубе "Репино-Ленинское" пройдет концерт "Сквиш-шоу: 67". Заряд энергии на предстоящий учебный год создадут любимые артисты и блогеры, музыка и танцы, обещают организаторы. А хедлайнер – исполнитель Газан: хит "67" покорил слушателей по всему миру, став международным феноменом. Кроме того, обороты набирает трек "Черемша" – его напевают в социальных сетях и добавляют в плейлисты. Также ожидаются различные интерактивы, флешмобы, конкурсы, фотозона и автографсессия. Посетители до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого.

Продлить беззаботность на один день получится на фабрике мороженого "Джельмино" в Александровском парке, где проведут экскурсию. Там можно увидеть, как делают этот десерт, пройтись по производству и узнать, чем джелато отличается от классического пломбира. Дети и взрослые попробуют джелато, сорбет, эскимо, фруктовый лед и молочный коктейль.

Фото: пресс-служба фабрики "Джельмино"

Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского организует квест "Агенты знаний". По легенде главный архив Северной столицы заблокирован секретным кодом из пяти знаков. И чтобы восстановить доступ к историческим знаниям, необходимо пройти по секретным координатам, разгадать загадки пяти хранителей города и собрать шифр. Возраст агентов: 11-15 лет, район операции: исторический центр (от Исаакиевской площади до стрелки Васильевского острова). Задания выдадут с 1 по 5 сентября с 11:00 до 20:00 и 6 сентября с 11:00 до 18:00. Вход свободный.

В фудмолле Vokzal 1853 на набережной Обводного канала на 28 августа запланирована программа "Вау Музыкальное лото. Снова в школу! Русские суперхиты". Это музыкальная игра, которая превратит обычный вечер в праздник. Для ребят перед школой собрали все, чтобы голова была занята только музыкой и хорошим настроением. Никаких сложных задачек: дети послушают любимые треки и насладятся моментом. Помимо этого, пройдут и другие развлекательные мероприятия: к примеру, 30 августа состоится встреча разговорного клуба английского языка.

Торгово-развлекательный центр "Лето" приглашает на фестиваль спецтехники "Привет, грузовик" и праздничный концерт "Здравствуй, школа!". С 13:00 до 18:00 задняя парковка превратится в интерактивный автодром. Подготовлена масштабная экспозиция с современными коммунальными машинами и тяжелой техникой экстренных служб, а также с площадкой по безопасности движения. Ребята смогут забраться в кабину, покрутить руль и пообщаться с водителями. А еще будут работать аниматоры с конкурсами и эстафетами. В 16:00 в центральном атриуме начнется концерт от Академии музыки #ДЕТИПОЮТ. На сцену выйдут воспитанники и звездные гости: солисты проекта "PRO #ДЕТИПОЮТ" исполнят хиты, группа "Скитлс" порадует своим сетом. Вход на оба события свободный.

Фото: пресс-служба ТРК "Лето"

В петербургском Океанариуме проведут "Веселые уроки". На "Биологии" дети изучат тонкую натуру нильского крокодила, а на "Географии" – экстремальные наклонности лососей. На "Математике" школьники вспомнят, откуда начинать – со скобок или с умножения, потренируют внимательность и вспомнят устный счет. На "ОБЖ" получится узнать секреты самых опасных водных животных.

Музей политической истории России представит две программы для учеников 1-4 классов. Первая из них – "Если с другом вышел в путь…" на улице Куйбышева, 2-4, с 1 по 5 сентября и с 8 по 9 сентября. Ребята посидят за старинной партой, попробуют писать пером, разгадают загадки и поиграют в командные игры. Еще один интерактив называется "Школьный парад" на Болотной улице, 13 (1-4 сентября). Вы побываете в дореволюционной гимназии и советской школе, прорешаете задачи из старых учебников, проведете опыт со статическим электричеством и поиграете в старинные игры.

Коллаж: Piter.TV