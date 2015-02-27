Следователь из Петербурга спас тонущую в бассейне девочку

Инцидент произошел во время отдыха в Краснодарском крае.

Следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, находясь в отпуске в Краснодарском крае, спас 5-летнюю девочку, которая едва не утонула в бассейне отеля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудник правоохранительных органов был на первом этаже гостиницы в поселке Кучугуры, когда к нему подбежала его дочь и сообщила, что маленький ребенок упал в бассейн и тонет. Следователь прямо в одежде прыгнул в воду, вытащил пятилетнюю девочку и оказал ей первую помощь, так как малышка не дышала. Когда она пришла в сознание, подоспели сотрудники скорой, которые доставили ребенка в одну из больниц. Спустя несколько дней пострадавшая была выписана в удовлетворительном состоянии.

Было установлено, что родители малышки регистрировались в отеле, и смотреть за девочкой поручили старшему сыну. Однако мальчик отвлекся, и едва не произошла трагедия.

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