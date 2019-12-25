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Kia отзывает в России почти 80 тыс. кроссоверов Sportage
Сегодня, 11:02
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Kia отзывает в России почти 80 тыс. кроссоверов Sportage

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В компании раскрыли причины такого решения.

Kia отзывает в России почти 80 тысяч кроссоверов Sportage. Речь идет об официальном представителе автомобильной марки на отечественном рынке - Компании "Киа Россия и СНГ". Специалисты из "Росстандарта" сообщили СМИ о том, что отозваны будут транспортные средства, которые реализованы в период с 2010 по 2015 год с VIN-кодами согласно приложению. 

Причина отзыва транспортных средств: необходимость замены мультипредохранителя блока HECU на автомобилях Sportage (SLe), произведенных на заводе Kia Slovakia - снижение номинала для лучшей защиты цепи.

пресс-служба компании

Уточняется, что на всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя блока HECU и крышки блока предохранителей.  Уполномоченные представители компании проинформируют владельцев машин,  подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения с автомобилем ремонтных работ. Известно, что такие мероприятия будут проведены для владельцев бесплатно.

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Фото: www.kia.ru

Теги: kia, sportage, автопром, киа, кроссовер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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