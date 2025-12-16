Школьница сняла на видео домогательства незнакомца в транспорте Петербурга

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, который совершил развратные действия в общественном транспорте перед несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 16 мая около половины десятого утра. Пассажир автобуса маршрута номер 136, следовавшего по Кондратьевскому проспекту, снял штаны и начал удовлетворять себя, глядя в сторону 17-летней школьницы. Пострадавшей удалось заснять происходящее на камеру мобильного телефона. После этого девушка рассказала обо всем матери.

Двадцать седьмого мая в полицию обратилась 38-летняя жительница Калининского района. Женщина написала заявление о противоправных действиях неизвестного мужчины в отношении ее дочери. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск злоумышленника. В отношении него, вероятно, будет возбуждено уголовное дело после задержания.