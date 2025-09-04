В Херсонской области задержали агента СБУ

Силовики задержали мужчину, который в российско регионе занимался шпионажем.

Российские силовые структуры задержали на территории Херсонской области 35-летнего агента Службы безопасности Украины, занимавшегося шпионажем в отношении подразделений Вооруженных сил России. Соответствующее заявление с делали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемым стал мужчина 1990-го года рождения.

... Вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории РФ. ЦОС ФСБ РФ

Мужчина в ходе допроса сознался в том, что был завербован иностранными кураторами через мессенджер WhatsApp* сотрудником СБУ, которому на систематической основе передавал сведения о местах дислокации военнослужащих и боевой техники. В региональном управлении ФСБ ведется уголовное дело по статье 276 УК РФ. По решению Генического районного суда злоумышленник отправлен под стражу. По месту жительства подозреваемого обнаружен использовавшийся им для конфиденциального общения с куратором телефон с перепиской, говорящей о противоправной деятельности.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России