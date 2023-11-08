В Ижевске предотвратили теракт на объекте ОПК, который готовили подростки

В Удмуртии задержаны трое несовершеннолетних.

Российские силовые структуры предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в городе Ижевске. Соответствующее заявление с делали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России и Следственном комитете России В надзорном ведомстве уточнили, что преступление подготавливали подростки. В настоящее время молодые люди 2008 и 2010 годов рождения задержаны. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заметила, что злоумышленники были пойманы в момент закладки самодельного взрывного устройства (СВУ) большой мощности вблизи проходного пункта одного из местных предприятий военно-промышленного комплекса. Сейчас троим несовершеннолетним предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ, Речь идет о покушении на террористический акт.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Фото и видео: Следственный комитет России