Жителя Тамбовской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Мужчина хотел забрать из тайника составные части устройства для дистанционного управления.

Российские силовые структуры задержали 38-летнего жителя Тамбовской области, который сотрудничал с украинскими спецслужбами через Telegram-канал. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей российского силового ведомства. В ФСБ уточнили, что по заданию иностранного куратора мужчина извлек из тайника составные части технического оборудования. Они предназначались для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов.

Установлено, что житель Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, установил контакт и добровольно согласился на сотрудничество с украинской спецслужбой. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время региональное управление ФСБ по Тамбовской области возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК России. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности нашей страны. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России