Мужчинам спецслужбы Украины пообещали предоставить паспорт гражданина одной из европейских стран.

Российские силовые структуры задержали двух жителей Ярославской области по подозрению в государственной измене. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей российского силового ведомства. В ФСБ уточнили, что граждане из Рыбинска и Ярославля инициативно установили контакт с представителями украинских спецслужб. Далее мужчины по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры в регионе. Сейчас в отношении злоумышленников ведется уголовное дело ро статье 275 УК РФ. Фигурантам расследования грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного срока заключения.

ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание. ЦОС ФСБ РФ

