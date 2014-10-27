ФСБ: Жительницу Рязани осудили на 5 лет за сотрудничество с разведкой Украины

Женщина рассказала, что украинская разведка спрашивала у нее про местную ТЭЦ и пороховой завод.

Рязанский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы местную жительницу за сотрудничество с военной разведкой Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей российского силового ведомства. В ФСБ уточнили, что иностранный куратор из киевского режима в дистанционном режиме сопровождал злоумышленницу, которая передвигалась с заминированной иконой.

За сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима уроженка Азербайджана, гражданка РФ 1970 года рождения. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что женщина инициативно через мессенджеры WhatsApp* и Signal установила контакт с представителем украинской спецслужбы. Фигурантка расследования предприняла целенаправленные попытки добыть сведения, которые могли быть использованы против национальной безопасности России. Сейчас в отношении подозреваемой ведется уголовное дело по статье 275.1 за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

ФСБ задержала готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе россиянина.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ