ФСБ задержала готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе россиянина

Мужчина прошел подготовку в Киеве и планировал устроить теракт в Саратовской области.

Российские силовые структуры задержали 35-летнего местного жителя из Волгограда, который по заданию Службы безопасности Украины готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе, расположенном на территории Саратовской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей при ФСБ РФ. В надзорном ведомстве указали, что мужчина передвигался под видом курьера одного из популярных сервисов доставки, с атрибутикой этой компании. Подозреваемый надеялся извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника, расположенного в регионе.

Фигурант по заданию СБУ арендовал жилое помещение вблизи военного аэродрома, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА противника с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Министерства обороны РФ ЦОС ФСБ РФ

Установлено, что обвиняемый мужчина в период с 2019 по 2022 год жил во Львовской области Украины. Там он был завербован СБУ для совершения диверсионно-террористического акта в России в обмен на украинское гражданство. Злоумышленник прошел подготовку в Киеве, после чего вернулся в Волгоград под предлогом возвращения домой и выехал в Саратовскую область. Россиянин арендовал жилье рядом с аэродромом, где планировал установить оборудование для ударных БПЛА. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России