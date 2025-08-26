В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги

Преступление было совершено юношами на железнодорожном перегоне "Анисовка - Сазанка".

Трое подростков, в августе 2025 года совершивших поджоги железнодорожного оборудования, в настоящее время арестованы в Саратовской области по обвинению в теракте. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Саратовского отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Правоохранительные органы установили, что в текущем месяце 15-летний житель из города Энгельса получил сообщение в мессенджере от иностранного куратора с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. В результате юноша согласился на незаконную работу и убедил двух своих 16-летних друзей присоединиться к нему. Молодые люди подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф, расположенный на перегоне станций "Анисовка - Сазанка". Пострадавшие объекты принадлежат ОАО "РЖД". Один из фигурантов расследования снимал происходящее на камеру мобильного устройства и отправлял видеоподтверждение куратору.

... троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц) сообщение СК РФ по региону

Судебная инстанция избрала обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото и видео: Следственный комитет России, УФСБ России по Саратовской области