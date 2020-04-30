В Крыму задержали женщину, принесшую в здание ФСБ икону со взрывчаткой

Россиянка хотела вернуть деньги, украденные телефонными мошенниками.

Российские силовые структуры задержали жительницу Волгоградской области, принесшую в здание регионального управления ФСБ по Крыму и Севастополю мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В профильном ведомстве указали, что 54-летняя женщина была обманным путем вовлечена в террористическую деятельность Службами безопасности Украины. Кураторы из киевского режима обещали потерпевшей вернуть денежные средства, похищенные у нее ранее телефонными мошенниками. Сейчас в отношении гражданки ведется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 и части 1 статьи 222.1 УК РФ. Речь и дет о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Киевским районным судом города Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца

... подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства. ЦОС ФСБ РФ

По указанию украинского куратора фигурантка расследования прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем россиянка принесла опасный объект на контрольно-пропускной пункт здания местного ФСБ. При осмотре в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа с мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте. В бомбе находилась пластичная взрывчатка зарубежного производства и механизм, который срабатывает при поступлении кодового сигнала. В надзорном ведомстве установили, что в мае 2025 года представитель СБУ позвонил фигурантке и, назвавшись следователем ФСБ, сообщил о том, что украинский гражданин, включенный в список боевиков, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на ее имя в кредит денежные средства и перевел на нужды ВСУ.Для того, чтобы якобы избежать ответственности, под залог квартиры женщина оформила на себя несколько кредитов на общую сумму, превышающую три миллиона рублей. Деньги потерпевшая перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам.

Двух жителей Приморья арестовали за сотрудничество с СБУ через Telegram.

Фото: ЦОС ФСБ России