Двух жителей Приморья арестовали за сотрудничество с СБУ через Telegram

Российские силовые структуры задержали двух жителей Приморского края за сотрудничество со службой безопасности Украины (СБУ) через мессенджер Telegram. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В профильном ведомстве указали, что мужчины согласились собирать для иностранных кураторов сведения об объектах российского министерства по обороне, расположенных в регионе. Речь идет о гражданах страны 1990 и 1998 годов рождения. Злоумышленники осознавали возможность использования собранных ими данных против национальной безопасности.
В настоящее время в отношении фигурантов расследования ведутся уголовные дела по статье 275.1 УК РФ. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством для оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. местные жители отправлены под стражу. Дополнительно силовиками ведутся действия, направленные в том числе на выявление возможных иных преступлений, совершенных задержанными лицами.
В ДНР задержаны два агента военной разведки Киева, причастных к подрывам автомобилей чиновников.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России
