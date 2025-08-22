В ДНР задержаны два агента военной разведки Киева, причастных к подрывам автомобилей чиновников

Российские силовые структуры задержали двух агентов военной разведки Украины на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Подозреваемые причастны к подрывам автомобилей местных чиновников и подготовке террористических актов.
Пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, а также к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО.
сообщение ЦОС ФСБ РФ
Местный житель из Донецка оказался завербован спецслужбами киевского режима в 2022 году в качестве резидента. Украинскими кураторами мужчине были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь злоумышленник поддерживал с иностранцами через мессенджер Telegram. К выполнению криминальной деятельности фигурант расследования привлек своего знакомого. В 2023 году последний по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для разведки территории. Под его прицел попало место проживания известного российского журналиста. СЕйчас ведется уголовное дело по статьям о государственной измене, теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Подозреваемые арестованы. Они дали признательные показания.
В Брянской области задержали украинских диверсантов.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все