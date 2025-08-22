Сейчас злоумышленники дают признательные показания.

Российские силовые структуры задержали двух агентов военной разведки Украины на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Подозреваемые причастны к подрывам автомобилей местных чиновников и подготовке террористических актов.

Пресечена деятельность агентурной группы ГУР МО Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР, а также к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО. сообщение ЦОС ФСБ РФ

Местный житель из Донецка оказался завербован спецслужбами киевского режима в 2022 году в качестве резидента. Украинскими кураторами мужчине были поставлены задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств. Связь злоумышленник поддерживал с иностранцами через мессенджер Telegram. К выполнению криминальной деятельности фигурант расследования привлек своего знакомого. В 2023 году последний по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для разведки территории. Под его прицел попало место проживания известного российского журналиста. СЕйчас ведется уголовное дело по статьям о государственной измене, теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Подозреваемые арестованы. Они дали признательные показания.

В Брянской области задержали украинских диверсантов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России