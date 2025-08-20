В Брянской области задержали украинских диверсантов

Несколько подозреваемых были ликвидированы, остальные - задержаны.

Российские силовые структуры разгромили на территории Брянской области диверсионно-разведывательную группу Службы специальных операций Украины. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что операция проводилась совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и правоохранительными органами в регионе. Известно, что фигуранты расследования курировались Главным управлением разведки при украинском министерстве по обороне. Злоумышленники планировали совершить в нашей стране террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры. В ФСБ уточнили, что контроль и обучение ДРГ осуществлялись при участии сотрудников западных спецслужб на украинской территории, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.

В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны. ЦОС ФСБ РФ

С места боестолкновения силовиками были изъяты шесть автоматических штурмовых винтовок американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского изготовления и средства инициирования. Дополнительно найдено большое количество гранат и патронов натовского образца, радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР. В настоящее время подозреваемые дают признательные показания. Они сообщили о причастности к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам в России. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. Дополнительно решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения. Государственное обвинение будет ходатайствовать о заключении фигурантов расследования под стражу.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России