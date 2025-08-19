ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии

Отмечается, что задержанный готовил поджог железнодорожного состава.

ФСБ России показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии. Кадры опубликовала пресс-служба силового ведомства.

Силовики, облачившиеся в спецовки сотрудников коммунальных служб, провели задержание злоумышленника в Глазове. Им оказался выходец одной из стран Центральной Азии. Отмечается, что мужчина готовил поджог железнодорожного состава. Он также оправдывал в соцсетях мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус сити холл", который случился в марте 2024 года.

Видео: ЦОС ФСБ России