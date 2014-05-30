ФСБ задержала бывшего вице-губернатора Челябинской области

Ведется уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Российские силовые структуры и представители Следственного комитета задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в регионе. В СМИ уточнили, что бывший чиновник подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (по части 3 статьи 286 УК РФ). Согласно предварительным данным, лица через директора подконтрольной стройкомпании организовали незаконное возведение здания на территории резиденции губернатора на общую сумму более чем 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.

Кроме того, задержаны управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Фигуранты задержаны в рамках расследования, которое ведется по ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение полномочий). источник ТАСС

Напомним, что Богашев в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" в Москве. Оперативниками проводятся обыски по местам жительства и работы фигурантов расследования, решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленников.

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Фото: Piter.tv