В петербургском ГКУ объяснили причины повторных штрафов на парковках

В Городском центре управления парковками напомнили, что несвоевременная оплата штрафа может привести к его удвоению или административному аресту.

ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" разъяснило причины повторного наложения штрафов за неоплаченную парковку. Как сообщили в ведомстве, подобные случаи возникают при несвоевременной оплате первоначального штрафа.

Согласно действующим правилам, штраф за нарушение правил платной парковки необходимо оплатить в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления. При просрочке платежа применяются санкции по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающие: штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов. В ведомстве рекомендовали горожанам внимательно отслеживать сроки оплаты штрафов. В случае неуплаты дело может быть передано судебным приставам.

Отдельно сообщается, что к концу 2025 года в Петербурге планируется добавить 1,1 тысячу новых парковочных мест в зоне платной парковки в связи с растущим спросом.

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