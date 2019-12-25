Из Африки в Ленобласть начали возвращаться серые журавли
Сегодня, 10:59
Из Африки в Ленобласть начали возвращаться серые журавли

Сейчас птицы молчаливы, через несколько недель можно будет услышать их знаменитое трубное курлыканье.

Серые журавли начали возвращаться в Ленинградскую область из Африки. Известный биолог Павел Глазков заснял во Всеволожском районе шесть птиц. 

С большой вероятностью специалист встретил три пары, поскольку эти пернатые являются преданными семьянинами. Самцы и самки не отличаются внешне. 

Часть журавлей летят через наш регион транзитом, а несколько сот пар выводят свое потомство в Ленобласти. Их можно встретить даже в Петербурге. 

Павел Глазков, биолог 

Сейчас птицы молчаливы, через несколько недель можно будет услышать их знаменитое трубное курлыканье. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти видеоловушка засняла, как лосиха защищает своего детеныша от волка. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

