Из Африки в Ленобласть начали возвращаться серые журавли

Сейчас птицы молчаливы, через несколько недель можно будет услышать их знаменитое трубное курлыканье.

Серые журавли начали возвращаться в Ленинградскую область из Африки. Известный биолог Павел Глазков заснял во Всеволожском районе шесть птиц.

С большой вероятностью специалист встретил три пары, поскольку эти пернатые являются преданными семьянинами. Самцы и самки не отличаются внешне.

Часть журавлей летят через наш регион транзитом, а несколько сот пар выводят свое потомство в Ленобласти. Их можно встретить даже в Петербурге. Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти видеоловушка засняла, как лосиха защищает своего детеныша от волка.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)