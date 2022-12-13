Калайджян из "Непосредственно Каха" оценил интервью Собчак словами "оставили только грязь"

Он подчеркнул, что разговор должен был быть посвящен фильму.

Актер веб-сериала "Непосредственно Каха" Артем Калайджян высказался об интервью, которое он дал журналистке Ксении Собчак. Об этом он рассказал для YouTube-канала "Макарена".

По словам актера, он стал героем видео Собчак после того, как опубликовал в социальных сетях видео с предложением взять у него интервью. Он подчеркнул, что разговор должен был быть посвящен фильму "Непосредственно Каха", но в итоге интервью построили вокруг обзора на ленту от блогера BadComedian (Евгений Баженов - прим.).

Хотя весь день мы говорили о многих других вещах, редакторы оставили только грязь. У меня осадок был, и это неприкольно. Артем Калайджян, актер

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Видео: YouTube / Макарена