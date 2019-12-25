Аналитики выяснили, на какие кадры вырос и упал спрос в Петербурге за месяц

В течение последнего месяца петербургские работодатели разместили объявления о поиске более 87 тысяч сотрудников.

Аналитики платформы hh.ru проанализировали динамику спроса на специалистов в разных сферах профессиональной деятельности за последние 30 дней, а также оценили уровень конкуренции среди соискателей в Петербурге.

В течение последнего месяца петербургские работодатели разместили объявления о поиске более 87 тысяч сотрудников. Основу рынка труда Северной столицы формируют разнообразные отрасли экономики. Например, каждая пятая вакансия приходится на сферу продаж, что составляет 19% от общего объема предложений работодателей. Второе место занимает сфера рабочих специальностей, предлагающая свыше 13 тысяч новых позиций. Производственная деятельность входит в тройку ключевых направлений рынка труда, предлагая 15% открытых вакансий. Помимо этого, важную роль играют строительные профессии и сервисные услуги.

Анализ hh.ru демонстрирует снижение спроса на квалифицированные кадры в некоторых отраслях по сравнению с показателями 2024 года. Так, количество вакансий для специалистов по подбору персонала сократилось на 36%. Местные компании на 32% уменьшили потребность в сотрудниках автомобильного бизнеса, на 28% снизился спрос на работников агропромышленности, а интерес к IT-специалистам уменьшился на 25%.

Общее число активных вакансий за прошедший месяц в Петербурге достигло 87 тысяч, что на 17% меньше аналогичного показателя предыдущего года. Тем не менее, количество резюме от местных соискателей увеличилось на 23%.

Несмотря на общую тенденцию замедления динамики спроса, отдельные отрасли сохраняют положительный тренд. Наибольший прирост числа вакансий отмечается в медицине и фармацевтике (+14%), научной и образовательной среде (+7%), а также в страховании (+28%).

Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в Центральной России и Северо-Западном федеральном округе, объясняет сложившуюся ситуацию следующим образом: период рекордного спроса на рабочую силу, характерный для 2023-2024 годов, сменился постепенным охлаждением и переходом к более осторожному и взвешенному подходу работодателей. Особенно ясно такая смена проявляется в ряде отраслей, где вопреки общему снижению спроса фиксируется повышение интереса к специалистам.

Ранее мы сообщили о том, что активность петербуржцев в поиске работы возросла на 23%.

Фото: Piter.TV