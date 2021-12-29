Видео: Собчак спела дуэтом с Григорием Лепсом

В основном было слышно только певца.

Журналистка Ксения Собчак спела дуэтом с Григорием Лепсом. Он исполнял свою песню "Самый лучший день".

Так как микрофон держал певец, было слышно в основном его. Вокальные данные Ксении оценить не удалось, однако ранее телеведущая неоднократно говорила о том, что не умеет петь.

Видео было снято на горнолыжном курорте в Куршавеле (Франция). Собчак рассказала, что впервые побывала там в 16 лет.

Русских тогда вообще не было , а потом приехал Михаил Прохоров и устроил первую рождественскую вечеринку. Стоял сам, красивый и одинокий, на фейсконтроле. Прошло много лет. Любимый мною за лучшие трассы в мире Курш, к сожалению, за эти годы для многих стал символом понтов. Но не для тех, кто ПОНИМАЕТ толк в качественном катании. поделилась в Instagram журналистка.

В конце декабря стало известно, что Григорий Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака.

Видео: Instagram / @xenia_sobchak