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Видео: Собчак спела дуэтом с Григорием Лепсом

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В основном было слышно только певца.

Журналистка Ксения Собчак спела дуэтом с Григорием Лепсом. Он исполнял свою песню "Самый лучший день".

Так как микрофон держал певец, было слышно в основном его. Вокальные данные Ксении оценить не удалось, однако ранее телеведущая неоднократно говорила о том, что не умеет петь.

Видео было снято на горнолыжном курорте в Куршавеле (Франция). Собчак рассказала, что впервые побывала там в 16 лет. 

Русских тогда вообще не было , а потом приехал Михаил Прохоров и устроил первую рождественскую вечеринку. Стоял сам, красивый и одинокий, на фейсконтроле. Прошло много лет. Любимый мною за лучшие трассы в мире Курш, к сожалению, за эти годы для многих стал символом понтов. Но не для тех, кто ПОНИМАЕТ толк в качественном катании.

поделилась в Instagram журналистка.

В конце декабря стало известно, что Григорий Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. 

Видео: Instagram / @xenia_sobchak

Теги: григорий лепс, куршавель, собчак
Категории: Лента новостей, Новости России,

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