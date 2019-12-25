ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

По его словам, Дегтярев примет участие в региональных выборах в случае, если бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорят к лишению свободы.

ЛДПР готова выдвинуть врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах в Хабаровском крае. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Лидер фракции ЛДПР подчеркнул, что Фургалу могут запретить участвовать в выборах. В таком случае, будет предложена альтернативная замена – Дегтярев. Несмотря на это, партия готова добиваться освобождения Фургала. В июле Жириновский говорил, что ЛДПР готова бороться за Фургала.

Напомним, Сергей Фургал возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года. В четверг, 9 июля, он был задержан по подозрению в организации убийств. Басманнский суд Москвы арестовал экс-губернатора до 9 сентября. Позднее президент Владимир Путин издал указ, в котором отстранил Фургала от обязанностей из-за утраты доверия.

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