Ученые предупредили о более мощной второй волне COVID-19

Специалисты смоделировали шесть сценариев распространения коронавируса в учебных заведениях. Они учли, как будут работать школы – полный или неполный рабочий день.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины предупредили о более мощной второй волне COVID-19 в случае открытия школ.

В исследовании сказано, что ослабление ограничительных мер приведет к вспышке коронавируса. Тогда пик второй волны COVID-19 наступит в декабре 2020 года. Если школы будут работать на полную ставку, то пика можно ждать уже в сентябре. Если учебные заведения будут функционировать частично – то в феврале 2021 года. При любом из этих трех сценариев недостаточный контроль приведет к росту инфицирования, а вторая волна станет мощнее в 2-2,3 раза, чем первая.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что открытие школ в стране станет национальным приоритетом для правительства. Число зараженных COVID-19 в Соединенном Королевстве составляет 305 тыс. человек.

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