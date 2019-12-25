Речь идет о больших секвойях, которые занимали громадную территорию еще за десятки миллионов лет до динозавров.

В Европе могут появится доисторические деревья-гиганты. Об этом сообщает журнал Springer Nature.

Дерево-гигант является одним из самых крупных, высоких и долгоживущих организмов на планете. Международная группа ученых решила провести эксперимент и проверить, способно ли древнейшие деревья планеты приспособиться к климатическим условиям современной Западной Европы. Ученые сделали вывод, что секвойя перспективна для лесной промышленности. Специалистам удалось отобрать определенные генотипы дерева-гиганта, которые вполне смогут существовать в Европе.

Ученые изучили несколько сотен тысяч генов секвойи. В результате они получили сборку транскриптома из более чем 600 тыс. уникальных транскриптов. Все они представляют собой полногеномный анализ экспрессии. Исследователи уверены, что глобальное потепление может способствовать росту секвойи в Европе и России.

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