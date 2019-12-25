В каменном ларце лежала статуэтка ламы, выточенная из раковины моллюска и свернутый лист сусального золота.

На дне озера Титикака найдено древнее ритуальное подношение инков. Об этом сказано в научном журнале Antiquity.

Один из авторов исследования, антрополог из Брюссельского свободного университета Кристоф Дэлэр рассказал какую цель преследуют ученые. По словам историка, они ищут места, где древние инки совершали подводные жертвоприношения, подобные рифу Кхоа у Исла-дель-Соль. Американские и бельгийский антропологи решили изучить дно озера у архипелага К"акайя, расположенный у восточных берегов Титикаки. Именно там ныряльщики нашли большой каменный ларец. Он был плотно закрыт каменной крышкой. Внутри ларца лежала миниатюрная статуэтка ламы и небольшой свиток сусального золота.

Ученые отмечают, что и то, и другое было драгоценностью для инков. Моллюсков из рода Spondylus можно встретить только у берегов Тихого океана в окрестностях Эквадора.

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Фото: Antiquity