Ретейлеры заверили, что дефицита масок не возникнет.

Жители Финляндии начали массово скупать индивидуальные средства защиты. Об этом пишет Yle со ссылкой на представителей аптек и крупнейших продовольственных сетей страны.

Несмотря на предупреждение представителей аптечной розницы и продовольственных магазинов, финны все равно скупают маски и антисептики. Ажиотажный спрос возник на прошлой неделе. Это произошло после того, как Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL объявило о намерении выпустить предписание о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

Данная инициатива связана с изменением эпидемиологической ситуации в стране. Глава отдела безопасности THL Мика Салминен отметила, что скоро наступит осень и период отпусков закончится. В этой связи необходимо подумать о других защитных мерах.

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