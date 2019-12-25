МИД КНР оценил ультиматум Трампа, связанный с продажей TikTok

Китайская администрация призывает США не открывать ящик Пандоры, требуя продать китайское приложение.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь оценил ультиматум Трампа, связанный с продажей TikTok. Его слова цитирует "РИА Новости".

Ван Вэньбинь уточнил, что потом американцы будут виноваты сами. На брифинге дипломат подчеркнул, что по логике США абсолютно любая страна может под предлогом защиты нацбезопасности принимать аналогичные меры в отношении американских компаний. Он призвал Вашингтон послушать международное сообщество и не политизировать экономические вопросы. В Китае считают, что сейчас штаты не предоставляют компаниям открытых, недискриминационных, свободных и инвестиционных платформ для бизнеса.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал продать китайское приложение TikTok компании Microsoft. В противном случае, он обещал запретить социальную сеть на территории Соединенных Штатов.