Глава государства уточнил, что китайское приложение «выйдет из бизнеса», если его не купит Microsoft или любая другая компания.

Президент США Дональд Трамп потребовал от владельцев TikTok продать приложение до 15 сентября. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп считает, что TikTok должен прекратить работу в США. Однако, если приложение купит американская компания, он готов рассмотреть другой вариант развития событий. Пока приобретение TikTok компанией Microsoft находится на стадии обсуждения. Трамп настаивает, чтобы компания полностью принадлежала Соединенным Штатам.

Мое мнение было таково, что лучше купить все целиком, чем 30%. Думаю, покупка 30% это сложно. Я сказал, что он (глава Microsoft) может двигаться дальше и попытаться (купить TikTok). - Дональд Трамп, президент США

Глава государства уточнил, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США.

Ранее мы сообщили, что на побережье штата Северная Каролина обрушился ураган Isaias.