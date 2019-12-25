По информации центра, скорость ветра достигает 38 м/с.

На побережье штата Северная Каролина обрушился ураган Isaias. Об этом сообщило местное отделение Национального центра США по слежению за ураганами.

Атмосферное явление сформировалось в Атлантическом океане. В понедельник вечером оно обрушилось на восточное побережье Соединенных Штатов. По последним данным, ураган находится в 65 км к юго-западу от города Уилмингтон (штат Северная Каролина). Он перемещается со скоростью 9,7 м/с. В этой связи, штурмовое предупреждение объявлено в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Специалисты уточняют, что сезон ураганов продолжается в Атлантике полгода. Атмосферное явление называют штормом, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При порывах ветра до 33 м/с шторм становится ураганом.

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