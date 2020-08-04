Девушка не уточнила, что стало причиной конфликта.

В Турции избили украинскую топ-модель Дарью Кирилюк. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

О происшествии стало известно несколько часов назад. Украинская топ-модель разместила фотографию, на которой были видны следы побоев и кровь.

Она рассказала, что ее, а также ее парня и друзей напали сотрудники местной службы безопасности. Кирилюк не уточнила, что именно стало причиной драки. Девушка отметила, что жертвами нападения на турецком курорте Чешме стали четыре девушки, включая саму модель. Украинка уточнила, что их били по лицу. Также пострадали молодые люди.

Ранее мы сообщили, что Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.

Видео: Instagram/dariakyryliuk