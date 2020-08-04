Глава государства увидел значительный прогресс, даже несмотря на то, что численность зараженных COVID-19 растет в 15 штатах, а количество смертей – в 35.

Президент США Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

Буквально позавчера координатор рабочей группы по коронавирусу Дебора Биркс предупредила о "чрезвычайно высоком уровне распространения" коронавируса в стране. Затем ABC News сообщили, что Соединенные Штаты вступают в "новый этап" пандемии. Несмотря на "значительный прогресс", Трамп призвал граждан носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 155,3 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Страна по-прежнему находится на первой строчке по числу зараженных или умерших от инфекции.

Ранее мы сообщили, что сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России.

Видео: Youtube/The White House