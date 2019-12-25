Пушков: Польша становится плацдармом США против России

Пушков написал, что вслед за военнослужащими из Германии в Польшу перебросят американские атомные авиационные бомбы. Он уточнил, что раньше об этом уже упоминал посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша становится плацдармом США против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что польская элита потешит свои амбиции, но безопасность страны, которой и так никто не угрожает, это не укрепит, а напротив, серьезно подорвет.

Убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости. Другое дело, насколько это нужно и выгодно Польше как стране – превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе. - Алексей Пушков, сенатор

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