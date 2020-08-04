Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией. Об этом сообщили журналисты местного агентства SANA. Они объяснили, что Военно-воздушные силы Иерусалима атаковали объекты на юге Сирии, в районе населенного пункта Эль-Кунейтра. При этом целям нанесен материальный ущерб.
Ровно в 22:40 вертолеты враждебного Израиля выпустили ракеты по ряду передовых позиций. Удары нанесли материальный ущерб
заявление Вооруженных сил Сирии
В информационном агентстве заметили, что ПВО Сирии открыли ответный огонь, чтобы отразить атаку противника. В СМИ не уточнили, сколько ракет Израиля достигло цели.
Напомним, что атака стала реакцией Израиля на попытку четырех боевиков заложить взрывное устройство на границе с Сирией, на территории Голанских высот.
СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве.
Видео: Youtube/AP Archive, Telegram/Военный осведомитель
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