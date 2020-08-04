Ракеты нанесли ущерб военным объектам в Сирии.

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией. Об этом сообщили журналисты местного агентства SANA. Они объяснили, что Военно-воздушные силы Иерусалима атаковали объекты на юге Сирии, в районе населенного пункта Эль-Кунейтра. При этом целям нанесен материальный ущерб.

Ровно в 22:40 вертолеты враждебного Израиля выпустили ракеты по ряду передовых позиций. Удары нанесли материальный ущерб заявление Вооруженных сил Сирии

В информационном агентстве заметили, что ПВО Сирии открыли ответный огонь, чтобы отразить атаку противника. В СМИ не уточнили, сколько ракет Израиля достигло цели.

Напомним, что атака стала реакцией Израиля на попытку четырех боевиков заложить взрывное устройство на границе с Сирией, на территории Голанских высот.

СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве.

Видео: Youtube/AP Archive, Telegram/Военный осведомитель