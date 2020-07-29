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СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве

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В Израиле пострадали пять человек.

СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве. Об этом сообщили местные журналисты из газеты "Гаарец". Они рассказали, что неизвестные преступники в черной одежде атаковали участников акции протеста против действий правоохранительных органов. Пятеро пострадали.

В полиции отметили, что процессия с митингующими вечером 28 июля прошлась до дома министра внутренней безопасности Амира Оханы по шоссе Аялон. Неожиданно злоумышленники "начали избивать" демонстрантов. В пострадавших полетели камни, стеклянные бутылки. Также у преступников с собой были баллончики со слезоточивым газом.

Официальный представитель местной полиции Михаил Зингерман заявил, что по данному происшествию задержаны четыре предполагаемых преступника. 

Премьер-министр Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета.

Видео: Youtube/Bloomberg QuickTake News

Теги: акция протеста, беспорядки, израиль, тель-авив
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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