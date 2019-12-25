В эфир Первого канала возвращается "Закрытый показ" с Александром Гордоном

Новый выпуск будет посвящен советской и российской актрисе Алле Демидовой.

Ток-шоу "Закрытый показ" возвращается в эфир Первого канала спустя восемь лет перерыва. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Первый выпуск будет посвящен советской и российской актрисе Алле Демидовой. Участники шоу вместе с ведущим Александром Гордоном обсудят документальный фильм "Кто тебя победил никто" режиссера Любови Аркус.

Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас – к 85-летию Аллы Демидовой. Отметила пресс-служба Первого

Правила программы остались прежними. Перед началом показа ведущий обращается к каждому из гостей с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть кино. Потом все смотрят фильм, а далее обсуждают его.

Программа выйдет в эфир Первого канала 9 октября в 21:30.

Ранее мы писали, что на СТС запускают новое шоу "Купите это немедленно" с Александром Пушным.

Фото: ВКонтакте / Александр Гордон