В эфир Первого канала возвращается "Закрытый показ" с Александром Гордоном

Ток-шоу "Закрытый показ" возвращается в эфир Первого канала спустя восемь лет перерыва. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Первый выпуск будет посвящен советской и российской актрисе Алле Демидовой. Участники шоу вместе с ведущим Александром Гордоном обсудят документальный фильм "Кто тебя победил никто" режиссера Любови Аркус.
Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас – к 85-летию Аллы Демидовой.
Отметила пресс-служба Первого
Правила программы остались прежними. Перед началом показа ведущий обращается к каждому из гостей с просьбой объяснить, почему стоит или не стоит смотреть кино. Потом все смотрят фильм, а далее обсуждают его.
Программа выйдет в эфир Первого канала 9 октября в 21:30.
Ранее мы писали, что на СТС запускают новое шоу "Купите это немедленно" с Александром Пушным.
Фото: ВКонтакте / Александр Гордон
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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