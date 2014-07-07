Посол РФ в Израиле подтвердил гибель двух российских гражданин при атаке ХАМАС

Анатолий Викторов раскрыл подробности о гражданах РФ, оставшихся в Израиле.

Информация о гибели двух россиян при обстреле, произошедшем в ходе регионального конфликта между Палестиной и еврейским государством подтверждается. Соответствующее заявление сделал наш посол в Израиле Анатолий Викторов, выступая в эфире Первого канала. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии и пытаются связаться с родственниками жертв. Специалист заметил, что пока что не готов раскрыть общественности их имена и фамилии.

С соболезнованием огромным впервые обнародую информацию о том, что, к сожалению, подтвердилась гибель. Молодой человек, скорее всего, находился здесь на постоянном проживании, имеет гражданство и России, и Израиля. Гражданин РФ для нас он прежде всего. Анатолий Викторов посол РФ в Израиле

Дополнительно у посольства есть девять обращений от родственников тех наших граждан, с которыми они не могут установить связь. В текущий момент четверо из этих людей значатся в израильских списках пропавших без вести.

Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол.

Фото и видео: МИД России