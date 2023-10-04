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Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол

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Дритан Абазович рассказал о ситуации с дипломатами.

 Премьер-министр Черногории Дритан Абазович посетовал на то, что посол страны в РФ, оставшийся один в результате взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает" там. Соответствующее заявление черногорский премьер-министр Дритан Абазович сделал в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Мы провозгласили персонами non grata всех дипломатов России в Подгорице, сейчас у них есть только посол там, только посол, один. Они сделали тоже самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация.

Дритан Абазович, премьер-министр Черногории

Премьер Черногории рассказал, на что пошел, чтобы не дружить с Россией.

Фото и видео: YouTube / Warsaw Security Forum

 

Теги: warsaw security forum, владислав масленников, дритан абазович, персона нон грата, черногория
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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