Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол

Дритан Абазович рассказал о ситуации с дипломатами.

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович посетовал на то, что посол страны в РФ, оставшийся один в результате взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает" там. Соответствующее заявление черногорский премьер-министр Дритан Абазович сделал в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Мы провозгласили персонами non grata всех дипломатов России в Подгорице, сейчас у них есть только посол там, только посол, один. Они сделали тоже самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация. Дритан Абазович, премьер-министр Черногории

Премьер Черногории рассказал, на что пошел, чтобы не дружить с Россией.

Фото и видео: YouTube / Warsaw Security Forum