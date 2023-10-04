Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович посетовал на то, что посол страны в РФ, оставшийся один в результате взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает" там. Соответствующее заявление черногорский премьер-министр Дритан Абазович сделал в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.
Мы провозгласили персонами non grata всех дипломатов России в Подгорице, сейчас у них есть только посол там, только посол, один. Они сделали тоже самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация.
Дритан Абазович, премьер-министр Черногории
Премьер Черногории рассказал, на что пошел, чтобы не дружить с Россией.
Фото и видео: YouTube / Warsaw Security Forum
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