Дритан Абазович рассказал о "хорошей игре" и санкциях против Москвы.

Черногория "убила" 20 процентов ключевого для ее экономической системы туристического рынка после начала украинского кризиса, а также дополнительно власти страны поддержали все санкционное давление против Москвы. При этом Черногория все еще готова "выживать", но не быть среди тех стран, которые решили "иметь хорошие отношения с Россией". Соответствующее заявление черногорский премьер-министр Дритан Абазович сделал в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Мы снизили наши политические отношения до нуля и ниже, мы убили 20% нашего туристического рынка, при том что мы живем от туризма, 25% нашего ВВП приходит от туризма и 75% прямых поступлений, мы убили наш крупнейший рынок, потому что мы не смотрим на это как на вопрос денег. Дритан Абазович, премьер-министр Черногории

Иностранный чиновник заметил, что Черногория намерена искать альтернативные рынки для своей экономики, так как ведут достойную игру против Москвы.

Черногория заявила, что жертвует Украине 14 процентов оборонного бюджета.

Фото и видео: YouTube / Warsaw Security Forum