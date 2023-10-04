Черногория заявила, что жертвует Украине 14 процентов оборонного бюджета

Дритан Абазович призвал Запад расширить помощь для ВСУ.

Черногория выделяет более 14% собственного оборонного бюджета на поддержку украинским властям. Соответствующее заявление черногорский премьер-министр Дритан Абазович сделал в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности. Ранее политик говорил о том, что Черногория стала лидером в мире по числу беженцев из Украины пропорционально населению республики. Речь и дет о том, что иностранные мигранты от киевского режима составил пять процентов.

Малая Черногория выделяет 14-15% оборонного бюджета на поддержку Украине... Дритан Абазович, премьер-министр Черногории

Эксперт уточнил, что если каждая европейская страна выделит аналогичный объем денежных средств от своего оборонного бюджета, то украинский кризис будет завершен примерно за три недели.Чиновник добавил, что ЕС должен продолжить процесс расширения на страны Западных Балкан, а также принять в свой состав Украину.

Напомним, что управление статистики Черногории Monstat в мае 2023 года обнародовало расчетную оценку, по которой в стране проживает 617 213 человек. Перепись населения в стране намечена на ноябрь 2023 года..

Из Черногории экстрадирован россиянин, который находился в международном розыске.

Фото и видео: YouTube / Warsaw Security Forum