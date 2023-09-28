Из Черногории экстрадирован россиянин, который находился в международном розыске

Ирина Волк рассказала, что мужчина прятался от следствия за границей.

В сопровождении сотрудников Интерпола российских правоохранительных органов и ФСИН России из Черногории экстрадирован гражданин России Игорь Фомин. Мужчина обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении 14-летней девушки. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что фигурант уголовного дела скрылся от следственных органов за границей. По поручению Генеральной прокуратуры Новосибирской области его объявили в международный розыск. В марте текущего года разыскиваемый был обнаружен. Утром 28 февраля зарубежные коллеги передали мужчину сотрудникам полиции для отправки в Москву.

Противоправные деяния совершены в Новосибирске в мае 2021 года. Фигурант неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также причинил ей телесные повреждения. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД

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Фото и видео: МВД России