Сотрудники МВД России предотвратили заказное убийство в Ивановской области

Ирина Волк рассказала о том, как сотрудники полиции провели операцию.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска российских правоохранительных органов совместно с коллегами из Ивановской области задержали двоих местных жителей, которые подозреваются в организации заказного убийства своего знакомого. Причиной для организации преступления называется бытовой конфликт. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники нашли исполнителя криминального заказа и передали ему пистолет, а также восемь патронов к нему и прибор бесшумной стрельбы. В качестве вознаграждения киллеру было обещано не менее полутора миллионов рублей. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Сотрудники полиции узнали о готовящемся преступлении. Далее в ходе оперативных мероприятий при участии следователей задержали организаторов противоправного деяния. Пистолет и боеприпасы, которые планировалось использовать при совершении убийства, в настоящее время изъяты и направлены на экспертизу. По месту жительства подозреваемого найдена винтовка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 УК РФ. Фигуранты расследования заключены под стражу.

Задержан москвич, разбивший в вагоне электропоезда стеклянную бутылку.

Фото и видео: МВД Медиа