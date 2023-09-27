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Задержан москвич, разбивший в вагоне электропоезда стеклянную бутылку

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В отношении подозреваемого составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене за грубое нарушение общественного порядка задержан 21-летний житель столицы. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД  по региону. Специалисты установили, что в вагоне электропоезда, который двигался от станции "Нагатинская" до станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки, юноша хулиганский побуждений при большом скоплении людей бросил стеклянную бутылку и попал в поручень. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. От его действий пострадали двое пассажиров, в которых попали осколки. Речь идет о жителях города 19 и 23 лет. Они были доставлены к медикам.  В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

пресс-служба МВД РФ

В Москве полицейские пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, метро, москва
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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