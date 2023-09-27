В Москве полицейские пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют

Ирина Волк рассказала о расследовании против ОПГ в столице.

Сотрудники российского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Москве пресекли деятельность преступной организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники арендовали на территории города и оборудовали четыре офисных помещения. Без лицензии фигуранты расследования оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу для постоянных и проверенных клиентов. Доход от противоправной деятельности превысил 50 миллионов рублей. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ.

В ходе обысков изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. пресс-служба МВД РФ

В МВД уточнили, что одна из сообщниц заблокировала двери автомобиля и попыталась уничтожить вещественные доказательства. Однако оперативники разбили стекло и изъяли из машины денежные средства и мобильный телефон. В гаджете находились сведения о клиентах, роли кажого члена ОПГ, суммах денежных операций. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Юную наркосбытчицу, легализовавшую 3,4 млн рублей от продажи героина и метадона, осудят в Хабаровске.

Фото и видео: МВД Медиа